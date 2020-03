Il calcio è nel caos. Se in Italia i problemi principali riguardano il coronavirus e la gestione delle partite, tra porte chiuse, porte aperte e rinvii, in Spagna gli scontri hanno ancora come tema il calcio giocato. Domenica il Real Madrid ha vinto 2-0 il Clasico al Bernabeu, sorpassando il Barcellona in vetta alla classifica della Liga, eppure l'ambiente non è tranquillo. Anzi, si parla di un nuovo, l'ennesimo, screzio tra Zinedine Zidane, allenatore dei blancos, e il presidente Florentino Perez, che sarebbe già pronto e intenzionato a sostituirlo con Pochettino nella prossima stagione.



Come rivela il Corriere della Sera, per la stampa spagnola Zizou è tra i maggiori candidati per prendere il posto di Sarri sulla panchina della Juventus, a partire dal prossimo anno. E' da sempre un pallino di Andrea Agnelli e dopo le tre Champions League consecutive, nel suo ritorno al Real ha fatto vedere di essere un ottimo allenatore. Tra gli screzi più importanti tra Florentino e Zidane c'è Paul Pogba: è il sogno di mercato del tecnico, che il presidente sembra avere scarse intenzioni di esaudire, a differenza della Juve che su di lui ha rimesso prepotentemente gli occhi. I due francesi vorrebbero lavorare insieme per la prima volta in carriera e potrebbero farlo proprio a Torino, dove entrambi sono cresciuti ed esplosi. Idee e valutazioni in corso.