La Juve ha messo gli occhi su Houssem Aouar per rinforzare il centrocampo. Il classe '98 è seguito da tempo dai bianconeri, che durante la gara d'andata degli ottavi di Champions contro il Lione - al ritorno bisogna ribaltare lo 0-1 in attesa di capire se e quando si potrà giocare - lo hanno studiato da vicino. Secondo Paris United però anche il Psg ha puntato Aouar, ma è il giocatore sta spaccando il due il club: la prorietà qatariota vorrebbe investire sul centrocampista del Lione, ma il ds Leonardo non è convinto.