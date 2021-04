In Francia c'è un doppio processo contro le stelle: Mbappé e Neymar. Come scrive la Gazzetta, "il francese che minaccia di non rinnovare il contratto se bersagliato dalle critiche, rimane nel mirino dei media come il brasiliano che avrebbe dovuto trascinare il Psg in vetta alla classifica di Ligue 1 e invece sabato ha perso di nuovo le staffe facendosi espellere al termine della gara persa con il Lilla". Un momento non idilliaco, specie alla vigilia della sfida con il Bayern Monaco per i quarti di Champions League. Il mercato chiama, specialmente se dovesse arrivare un doppio flop...