"Tuchel j'espère que tu vas bien n*** ta mère fils de p***"



Le frère de Presnel Kimpembe s'en prend violemment au technicien allemand sur Instagram... pic.twitter.com/th8rAr7hju — BeFoot (@_BeFoot) February 19, 2020

E' caos in casa Paris Saint-Germain. Il ko contro il Dortmund non compromette la qualificazione ai quarti di finale in Champions League, ma apre nuovi problemi in casa parigina, con il dito puntato contro Tuchel.L'allenatore ha accusato Neymar: "Si è visto che non aveva il ritmo-partita". E l'attaccante ha replicato prontamente: "E' da inizio febbraio che sono guarito dall'infortunio e volevo giocare, ma il club e i medici avevano paura che mi rifacessi male. Non condividevo questa scelta, ma ho dovuto accettarla. E' difficile far bene in queste gare così importanti se prima non giochi".