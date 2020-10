1









"Pogba non giocherà più per la Francia". Aveva fatto il giro del mondo, previa citazione di fonti mediorientali, la notizia dell'autoesclusione della nazionale transalpina di Paul Pogba: alla base, l'incompatibilità totale con le ultime dichiarazioni sul mondo arabo del Premier Macron. A smentire tutto è arrivato un post dell'ex centrocampista bianconero: "Il Sun l'ha fatto di nuovo. Assolutamente, 100% infondata la news riguardo a cose non ho mai detto o pensato. Sono stanco, arrabbiato, scioccato e frustrato da alcune fonti media che si servono di me per fare titoli assolutamente fake su cose attualmente molto sensibili in Francia e mettendo la nazionale francese in risalto in questo modo. Sono contro ogni forma di terrore e violenza. Sfortunatamente, alcuni giornalisti non lavorano in maniera responsabile quando scrivono news, abusando della libertà di stampa, non verificando se quello che scrivono o riproducono sia vero. Creando gossip senza avere a cuore il fatto che colpisca le vite delle persone, la mia stessa vita. Sto preparando un'azione legale contro chi ha pubblicato e diffuso questa fake news".



ALTRA SMENTITA - E' arrivato in soccorso anche Mino Raiola, attraverso i suoi account social: "Fake news, così come qualsiasi parola o pensiero attribuito a lui riguardo all'attualità francese. Scioccante come la stampa a volte agisca in modo irresponsabile".