1









Tornano le Nazionali ed è un bel problema per tanti club che hanno appena ricominciato la stagione. Su Il Corriere della Sera si analizza il caos che si è creato proprio a causa delle convocazioni: "Come ha sintetizzato Wayne Rooney: «È un casino» - si legge -. Per motivi chiaramente differenti, sono in tanti a poter dire la stessa cosa. Andrea Pirlo ha preso pienamente possesso della Juventus da una settimana, ma deve subito fare a meno di nove giocatori (più gli infortunati Dybala e De Ligt). È messo addirittura peggio Antonio Conte, che ha finito la stagione con la sua Inter il 21 agosto e si è visto convocare 17 giocatori dalle rispettive Nazionali. Joachim Low, c.t. della Germania, aveva annunciato che non avrebbe convocato nessuno di Bayern e Lipsia (almeno sei giocatori), impegnati nelle semifinali di Champions, poi vinta dai bavaresi. Peccato che abbia chiamato i due tedeschi del Psg (Kherer e Draxler) che sono arrivati in finale".