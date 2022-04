Il Napoli sprofonda e la tensione è alle stelle. La delusione forte è emersa subito dal fischio finale della gara persa clamorosamente contro l'Empoli. Gli azzurri erano sul 2-0 a 10' dalla fine, ma hanno perso 3-2. Immediato è arrivato l'annuncio: la società ha disposto il ritiro della squadra a partire dalla giornata di oggi. Scelta senza consultare Spalletti che ha semplicemente ascoltato, con poco piacere, le disposizioni del presidente. Successivamente è arrivato un passo indietro, anche per il malcontento di tutti. Il portavoce - scrive calciomercato.com - è stato Spalletti, che ha rappresentato la squadra parlandone con una delegazione della società. Il primo passo concreto è stato fatto questa mattina, con De Laurentiis che si è presentato a Castel Volturno per un blitz durante l'allenamento, così da vedere da vicino il momento della squadra e del tecnico, per cercare di capire cosa non sta andando nella sua squadra. Senza tralasciare, però, la lite del figlio di Aurelio, Edoardo, il vicepresidente che ha avuto una forte discussione con Spalletti, un fatto che lascerà strascichi...