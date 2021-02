A Napoli si respira un clima pesante. I recenti risultati hanno messo in discussione la posizione di Gattuso e Giuntoli, con continue voci di mercato che ritraggono il presidente De Laurentiis in contatto con diversi allenatori. In particolare, come scrive La Gazzetta dello Sport, non c’è più coordinamento tra il ds Giuntoli e il presidente partenopeo, che non ha gradito la gestione dell’area tecnica e alcuni acquisti. Inoltre, ci sarebbero alcuni giocatori contro Gattuso, infelici dei suoi metodi di lavoro e per essere schierati fuori ruolo. E sabato, alle 18, ci sarà Napoli-Juventus, con i bianconeri freschi della qualificazione alla finale di Coppa Italia.