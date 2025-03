Caos Milan, esplode il caso Conceicao

La situazione in casasi complica ulteriormente. Mentre l'amministratore delegato Giorgio Furlani era a New York per risolvere questioni importanti, tra cui la spaccatura con Zlatan Ibrahimovic, l'entourage di Sergioha rivelato la profonda delusione del tecnico portoghese per i suoi primi mesi al Milan. Le critiche riguardano principalmente la mancanza di supporto della società, la gestione dei giocatori e l'assenza di un confronto diretto con il proprietario Gerry Cardinale. Conceiçao si sentirebbe abbandonato e poco rispettato, e avrebbe chiesto un manager di campo per aiutarlo nella gestione quotidiana. Inoltre, l'allenatore ha espresso delusione per la condizione fisica di alcuni giocatori e per il mercato estivo, che ha portato rinforzi troppo tardi per essere integrati efficacemente.

Nonostante le dichiarazioni di Conceiçao a "La Gazzetta dello Sport", in cui prende le distanze dalle accuse (“Soffro tantissimo per il momento del Milan ma niente di ciò che è stato riportato sul mio conto è vero. La società è sempre presente, so che il club è con me”), la posizione dell'allenatore appare sempre più a rischio. Dopo le recenti sconfitte e l'eliminazione dalla Champions League, il suo contratto, che scade nel 2026, potrebbe essere rescisso anticipatamente. La partita contro il Lecce potrebbe essere decisiva per il suo futuro. Nel frattempo, si fanno i nomi di possibili sostituti, come De Zerbi e Fabregas.