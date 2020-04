Caos all'interno del Lione, prossimo avversario in Champions League della Juventus. Il presidente Aulas ha ufficializzato l'addio di Florian Maurice, ormai diretto al Rennes. "Mi ha fatto molto male. L'ho avuto come giocatore e l'ho cresciuto giorno dopo giorno come dirigente. L'ho adorato e lui ci ha voltato le spalle il secondo giorno di lockdown, mentre due settimane prima aveva negato tutto. Questo non può che ferire. Per lui avevo immaginato Parigi, Barcellona o altro. Invece va al Rennes: mi auguro per lui che diventi un grandissimo club", le sue parole.