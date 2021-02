Cosa rischia la Lazio in caso di illecito? Innanzitutto, partiamo dai fatti: Claudio Lotito è stato convocato il 16 marzo davanti al Tribunale Federale, dovrà rispondere alla vicenda della violazione dei protocolli sanitari FIGC anti-Covid da parte della Lazio. A riportarlo è l'Ansa, che ha sottolineato come il numero uno biancoceleste, con i medici Pulcini e Rodia, sono stati già deferiti. A Lotito è stato contestata la violazione dell'articolo 4.1 del codice di giustizia sportiva, dell'articolo 44.1 del Noif, dei protocolli sanitari FIGC e da quanto previsto dal comunicato FIGC. Ne può beneficiare la Juve? In caso di illecito, i biancocelesti rischiano: possibile sconfitta a tavolino contro Torino e Juve per aver utilizzato e convocato giocatori da mettere invece in isolamento. I bianconeri non si sono costituiti parte civile.