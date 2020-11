La maretta in casa Lazio causata dallo sfogo di Luis Alberto di dieci giorni fa contro la società ("Compra l'aereo ma non ci paga gli stipendi", in soldoni) sebbene formalmente placata a livello mediatico, può avere degli strascichi molto concreti. Come rivela infatti la Gazzetta dello Sport, il club manager biancoceleste (ed ex portiere della Juve) Angelo Peruzzi ha subito preso le difese del giocatore spagnolo, finendo per litigare aspramente sia con Igli Tare che con Claudio Lotito.

LE CONSEGUENZE - Nelle prossime ore dovrebbe esserci un incontro di chiarimento tra Peruzzi e Lotito, ma nel frattempo la situazione dello stesso Luis Alberto non è molto solida. La multa potrebbe infatti non bastare poiché - secondo la Rosea - il vero problema sarebbe il mancato pentimento del giocatore, al di là delle scuse ufficiali. Quindi via alle offerte da parte di club che non vogliono perdere l'occasione di potersi accaparrare un elemento talentuoso come lui a prezzo relativamente basso (dato che sarebbe una cessione semi-forzata): alla finestra ci sarebbero Juventus, Inter ed Everton.