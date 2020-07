Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, invita la squadra a non mollare nella corsa scudetto. Queste le parole del dirigente biancoceleste, riportate dal Corriere dello Sport, dette alla squadra dopo il ko contro il Milan: "Siete forti, siete stati grandi, adesso non abbattiamoci e pensiamo al Lecce. Siete stanchi, riposate e ripartiamo subito. Avete dato tutto, su con il morale, non è ancora finita".