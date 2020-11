Cosa succede in casa? Come possono essere, alcuni giocatori, positivi in Europa e negativi in Serie A? A chiarire è il Corriere dello Sport in edicola, che sottolinea come Immobile, Leiva e Strakosha fossero in campo a Formello per la rifinitura. Non c'erano invece Lazzari e Luis Alberto, che non avrebbero superato i tamponi Uefa.Segnala ancora il quotidiano:Inzaghi sa di non poterli utilizzare in Russia, ma fanno parte lo stesso del gruppo squadra e si allenano. Per la Lazio sono negativi". Immobile è una furia, dalla sua ha due tamponi con esito negativo., anche se Lotito tenta l'ultima mossa: un altro tampone di controllo da verificare tra ieri e questa mattina. Poi, la notizia dell'inchiesta FIGC e la successiva risposta dei biancocelesti tramite un comunicato ufficiale L'attenzione ora è massima, non solo per la Champions ma anche per la sfida di domenica con la Juventus. Lazzari e Luis Alberto rischiano di star fuori se non dovessero negativizzarsi, non sembrano invece esserci problemi con Immobile e Lucas Leiva: la negatività è già acquisita, deve essere solo confermata. Dunque...