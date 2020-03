La moglie di Zanetti in punta di fioretto pic.twitter.com/Ol8v5ycmTp — Giulia Whites (@GiuliaCuchu) March 1, 2020

. La moglie di Javier, vicepresidente dell'Inter, ha preso una posizione netta su quelle che sono state le decisioni di Lega e governo in merito al rinvio di cinque giornate della Serie A. Tra queste, ovviamente,, il Derby d'Italia atteso da mesi anche per la corsa Scudetto e che stasera non andrà in scena. Così, De la Fuente ha scelto, via Instagram, di alzare la voce.Il punto della protesta è naturalmente legato alle incongruenze che si sono registrate nella gestione delle partite. Tra stadi aperti, stadi chiusi e partite definitivamente rinviate, regna la confusione. Così, ecco il messaggio della moglie di Zanetti: "Incredibile la gestione della Lega, troppo evidente e senza senso.E poi, già deciso questo rinvio e no quello precedente? Sempre la stessa storia". Parole forti, che mettono in evidenza, come detto, la confusione del momento in cui, ovviamente, si cerca un colpevole. Così, dopo il primo sfogo, ecco che arriva il secondo, alla notizia che Juve-Milan di Coppa Italia si possa giocare anche a porte aperte (solo per i piemontesi?).scrive ancora De la Fuente, che aggiunge: "E' uno scherzo dai, ora uscirà la Lega e cambierà anche questa decisione? Ah no, questa sì la vogliono giocare!".