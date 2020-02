Il post partita di Juventus e Fiorentina è stato costellato dalle polemiche. Quelle in televisione, con Rocco Commisso protagonista assoluto tra le varie emittenti ed in conferenza stampa, ma anche quelle a bordocampo, vicino agli spogliatoi e soprattutto vicino all'arbitro Pasqua, al centro del ciclone. Così, è arrivato il comunicato del giudice sportivo, che ha assegnato ben 55 mila euro di multa per tre dirigenti della Fiorentina: Giancarlo Antognoni, Daniele Pradè e Joe Barone, gli uomini forti dello staff di Commisso. Urla, insulti e comportamenti aggressivi, ecco di cosa si sono resi protagonisti i tre, come si legge dal comunicato del giudice. Le ammende sono così divise: 25 mila euro ad Antognoni, 20 mila a Pradè e 10 mila a Barone.



Ecco il comunicato ufficiale



AMMENDA DI € 25.000,00 E DIFFIDA

ANTOGNONI Giancarlo (Fiorentina): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, urlato all'Arbitro, un epiteto gravemente offensivo, che non poteva essere percepito nell'esatto contenuto dal medesimo solo perché stava rientrando nello spogliatoio di competenza; alla richiesta di un Assistente di moderare i toni rivolgeva a quest'ultimo un'espressione irriguardosa; infrazioni rilevate dal medesimo Assistente. AMMENDA DI € 20.000,00 E DIFFIDA

PRADE' Daniele (Fiorentina): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso e aggressivo, urlato al Direttore di gara un'espressione irriguardosa; alla richiesta dell'Arbitro di allontanarsi reiterava tale atteggiamento rivolgendogli un'espressione gravemente irrispettosa.



AMMENDA DI € 10.000,00 E DIFFIDA

BARONE Giuseppe (Fiorentina): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito a voce alta, con gli Ufficiali di gara già dentro gli spogliatoi, frasi gravemente offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.