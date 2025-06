Caos Italia: scendono le quotazioni di Pioli, Gattuso in pole per la panchina

Getty Images

Regna la totale confusione in casa Italia dopo il clamoroso esonero, più che altro per le modalità, di Luciano Spalletti. Dopo la vittoria contro la Moldova, il tecnico di Certaldo ha chiuso la sua esperienza con gli Azzurri dopo soli 21 mesi conditi da poche gioie ma da diverse delusioni.Per la successione al timone della Nazionale, sembrava che l'Italia fosse ormai pronta ad accogliere Claudio Ranieri, individuato come il profilo giusto per provare a rimettere gli Azzurri sui binari e invece ecco servito il colpo di scena. Ranieri ha preferito mantenere l'impegno dato alla Roma, dove collaborerà con il corpo dirigenziale, e ha quindi declinato la proposta della FIGC.

Gattuso in pole

Il piano B al tecnico romano è, o forse sarebbe meglio dire era, Stefano Pioli. Il tecnico emiliano aveva dato importanti segnali d'apertura, ma mentre la Federazione virava su Ranieri lui raggiungeva un'intesa quasi totale con la Fiorentina. Morale della favola, nemmeno l'ex allenatore del Milan siederà al timone italiano.Nelle ultime ore, secondo Sky, Gravina e i suoi collaboratori avrebbero iniziato a valutare nuovi profili, andando a pescare tra coloro che sono passati alla storia come gli eroi del Mondiale del 2026, vinto dall'Italia in Germania. Nella lista erano infatti finiti Daniele De Rossi, Gennaro Gattuso e Fabio Cannavaro. Nel pomeriggio di martedì 10 giugno, la Federcalcio, sembra però aver intrapreso una direzione precisa.Come riporta Sky, sarebbe proprio Gennaro Gattuso il favorito, in questo momento, per diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia. L'ex centrocampista calabrese, reduce dalla risoluzione contrattuale con l'Hajduk Spalato, avrebbe dato il suo benestare a Gravina per assumere l'incarico da ct.