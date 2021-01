1









Stop al calcio, immediato. Suning blocca le attività del suo Jiangsu, la squadra di cui è proprietaria in Cina. E in Italia? Mentre tratta la cessione dell'Inter, la società, secondo La Repubblica, rassicura l'Inter sul rispetto della scadenza del 16 febbraio per il pagamento degli stipendi arretrati. Condizione fondamentale non solo per i giocatori, ma per l'intera squadra, perché così eviterebbe il rischio di una penalizzazione in classifica.