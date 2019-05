Il risultato premia l'Inter, ma il finale è al cardiopalma e con molte proteste. L'Empoli attacca e rischia più volte di trovare il pareggio che vorrebbe dire salvezza, ma in uno degli attacchi finali l'azione viene interrotta da un secondo pallone buttato in campo per fermare l'azione. Banti fa finta di nulla, ma l'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli, infuriato, commenta: "Io non ho visto chi sia stato, ma mi dicono che sia Gagliardini, che è un Nazionale. Se questo è il comportamento che può tenere una grande squadra lo accetto, anche se in campo non l’ho fatto perché va contro tutto quello che insegno ai miei".



LA REPLICA - Roberto Gagliardini, su Instagram, ha replicato: "Mi dispiace aver sentito e letto le parole di mister Andreazzoli, al quale faccio i complimenti e un grosso in bocca al lupo per il futuro. Ma l'accusa che mi ha rivolto è falsa. Non mi sarei mai permesso né come calciatore né come uomo. Nel rispetto dell'Inter, dell'Empoli e di una partita di calcio". Ma allora chi è stato? Il dubbio rimane.