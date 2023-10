Caos nel ritiro della Nazionale italiana Under 21. L’allenatore della Nazionale Under 21 Carmine Nunziata ha ritenuto di escludere dalla lista dei convocati il calciatore Marco Nasti per motivi disciplinari, a seguito di una lite con un compagno di squadra. L'attaccante del Bari farà quindi ritorno oggi al proprio club.Nasti – secondo quanto appreso dall’ANSA –, ha colpito con un pugno il compagno di nazionale Matteo Ruggeri, dell’Atalanta, provocandogli la sospetta frattura del setto nasale. Anche l'esterno ha lasciato il ritiro ed è già tornato a Bergamo per curarsi.