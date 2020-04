Higuain resta in Argentina? Al momento, dalla Juve, non filtra questa possibilità. La società bianconera è stata molto chiara nel definire la propria posizione: nessuno ha richiamato in Italia i nove stranieri che hanno scelto di passare queste settimane nelle loro nazioni. Come il Pipita, sono fuori dall'Italia Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Douglas COsta, Danilo, Alex Sandro, Wojciech Szczesny e Adrien Rabiot.



HIGUAIN - Riagurdo a Gonzalo, nelle telefonate quotidiane con la società, non era mai stata percepita la volontà di restare in Argentina. L'inquietudine per la situazione c'era e c'è stata, ma i suoi pensieri sono stati esclusivamente a medio e breve termine. E' spaventato dalla reazione italiana al coronavirus, a medio termine c'è anche la questione relativa alla sua carriera. Fino alla convocazione ufficiale della società, comunque, Gonzalo ha deciso di restare in Argentina con la famiglia.