"La Juve non lo vuole più? È un'invenzione. È quasi impossibile che Gonzalo giochi nel River, non rinuncerà al suo contratto per andare liberamente in una qualsiasi altra squadra. Credo che terminerà il contratto lì e poi potrà tornare al River o giocare in qualsiasi altro posto". Le parole sono del Pipa Jorge Higuain , che non ha dubbi: suo figlio vuole continuare a giocare per la Juventus. Il problema semmai è opposto: la Juventus vuole continuare a giocare con Higuain? La risposta è un 'no' secco, senz'appello. I bianconeri proveranno a chiudere il contratto con il Pipita già in questi giorni: si apre dunque una settimana decisiva, prossime ore calde e fondamentali. Il Pipita sempre più lontano da Torino.