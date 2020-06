Gianpiero Gasperini sempre più nell’occhio del ciclone. La bufera di polemica è scoppiata qualche giorno fa, quando il tecnico dell’Atalanta ha rivelato di essere risultato positivo agli esami sierologici per il Covid-19, in più ha aggiunto di essere stato male alla vigilia dell’ottavo di Champions League contro il Valencia. Il club spagnolo si è indignato dopo queste dichiarazioni e ha emesso un duro comunicato a riguardo, ma non finisce qui: stando a quanto riporta Marca, i pipistrelli si aspetterebbero delle reazioni da parte della Uefa e delle autorità sanitarie italiane sul comportamento di Gasperini. Ad alimentare le polemiche ci ha pensato il ministro regionale spagnolo per la Sanità Ana Barcelò, che ha accusato l’ex Genoa: "Mancanza di responsabilità. Sapeva di venire da una zona a rischio. Non avrebbe dovuto muoversi. La notizia in ogni caso conferma che la partita andava giocata a porte chiuse".