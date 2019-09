No Vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias. — Juan Barrera (@juanbarreranica) September 24, 2019

Voti truccati, combine, schede nulle. Sembrerebbe una nuova stagione di House of Cards, invece è soltanto quanto emerge fuori, a quarantotto ore di distanza, dalla premiazione del Fifa The Best che tanto scandalo ha suscitato in diretta e tanto ne sta suscitando ancora. Come riporta Tuttosport,. Se non fanno testo i risultati o le note comportamentali (Messi è squalificato con l'Argentina per frasi ingiuriose nei confronti degli arbitri, non certo un modello di Fair Paly), fanno senz'altro scandalo le dichiarazioni. Due testimonianze che rischiano di far perdere credibilità al premio assegnato lunedì da Gianni Infantino.Juan Barrera ha fatto sapere, ieri, di non aver mai votato per il premio della Fifa e che qualsiasi informazione a riguardo era stata falsificata. Al trentenne giocatore, ha fatto eco anche il ct croato del Sudan, Lugarosic, che ha votato diversamente da quanto poi dichiarato dalla Fifa: non Messi, Van Dijk e Manè, ma Salah, Manè e Mbappè. Insomma, due primi testimoni di un sistema che non ha funzionato, se ancora non si vuol credere che la falla sia stata messa apposta.Quello che è sembrato essere scattato nella notte de La Scala, è un certo timore politico nei confronti di Cristiano Ronaldo.. Messi vive, sostanzialmente, di calcio giocato, mentre Ronaldo, avendo fatto del suo nome un marchio, rischierebbe di adombrare - anche economicamente - gli interessi della Federcalcio mondiale. E questo, per un Infantino che tiene strette le redini del calcio globale, non può proprio andare bene.