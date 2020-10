Il focolaio Covid in casa Genoa, ultimo avversario del Napoli, ha aperto la discussione sul campionato e sulle modalità di prosecuzione della Serie A con il big match nel mirino. Genoa-Torino è stata rinviata visti i 19 positivi tra i tesserati rossoblu, mentre per ora in casa azzurra c'è il solo Zielinski, e infatti Juve-Napoli resta dov'è. La partita, ​in programma per domenica alle ore 20.45, per ora si gioca, perché il secondo giro di tamponi effettuato ieri in casa Napoli non ha dato particolati evidenze, se non il già citato Zielinski e un membro dello staff.Questo risultato, per, a 48 ore dalla sfida, non lascia tranquillo De Laurentiis che ieri si è attivato per parlare con il presidente della Juventus e nella telefonata gli ha manifestato il rischio di alto contagio anche per i giocatori della Juventus.Il terzo giro di tamponi sarà effettuato in queste ore e sarà quello decisivo: il protocollo parla chiaro: per vedere la gara rinviata servono altri 9 calciatori positivi. Un fatto che nessuno si augura, ma così è la regola adottata dalla Lega Serie A per poter fare richiesta di rinvio. Testualmente recita: ​“Sarà disputata qualunque gara in calendario purché un club abbia almeno 13 calciatori disponibili (di cui almeno un portiere) della lista consegnata in Lega”.​ De Laurentiis, si legge ancora,