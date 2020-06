A quindici giorni dalla scadenza, si continua a cercare una soluzione per quei giocatori in prestito da un club a un altro fino al 30 giugno, data che in condizioni normali segnerebbe la fine della stagione sportiva. La Juventus è tra le dirette interessate all'argomento, avendo quattro giocatori in prestito in Serie A: Kulusevski (Parma), Pellegrini (Cagliari), Perin e Romero (Genoa). Cosa succede? Si continua a ragionare sulla possibile soluzione: l'AIC (Associazione Italiana Calciatori) sarebbe disposta a prolungare i prestiti, secondo quanto riporta Sky Sport, a patto che venga ridiscusso l'accordo collettivo scaduto e venga risolta la questione relativa agli stipendi di marzo e aprile.