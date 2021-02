C'è un caso Inter che va oltre il campo. Coinvolge direttamente il tecnico Antonio Conte, finito al centro della truffa del finto broker Massimo Bochicchio. Lui insieme a Marcello Lippi, Stephan El Shaarawy e tanti altri: Conte aveva affidato a Bochicchio circa 30 milioni di euro, finiti in fumo. Ma c'è di più.



Secondo quanto svelato da Repubblica, nelle carte dell’inchiesta dei pm Paolo Filippini e Giovanni Polizzi, che due giorni fa ha portato comunque a un primo sequestro di undici milioni al broker campano, emerge però come proprio l’allenatore dell’Inter Antonio Conte sospettasse che a far trapelare la storia della truffa finanziaria fosse stata proprio una fonte interna al club nerazzurro. Per Conte non fu un caso che la notizia della truffa milionaria fosse finita sui giornali il 23 agosto ovvero due giorni dopo la sconfitta col Siviglia nella finale di Europa League e in vista di quel confronto, tutt'altro che sereno, con dirigenza e società. Conte aveva infatti attaccato duramente la società per la poca protezione nei suoi confronti.