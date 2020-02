La squalifica del Manchester City dalle competizioni Uefa per le prossime due stagioni ha fatto esplodere una bolla che, senz'altro, avrà enormi ripercussioni sulle prossime sessioni di mercato. Le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, infatti, vedono la Juventus in prima linea, per cogliere le occasioni di un potenziale esodo in quel di Manchester. Come riporta Sportal, quindi, i bianconeri seguono da vicino le evoluzioni sul futuro di Josep Guardiola, con il tecnico catalano che arriverebbe a Torino con una dote preziosa: Leroy Sané, esterno tedesco classe '97, che quest'anno sta recuperando dalla rottura del crociato, ma che nelle scorse stagioni ha fatto vedere perché sia uno dei fedelissimi di Pep. Per far spazio a Sané, la Juventus potrebbe sacrificare Douglas Costa.