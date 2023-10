Che rimpianto Dusan. Almeno per il Chelsea, che avrebbe monetizzato molto di più sul fronte Romelu Lukaku e avrebbe portato in casa un centravanti come il serbo della Juve che a conti fatti manca come il pane. Anche questo sul tavolo delle situazioni da chiarire tra Mauricio Pochettino e la dirigenza dei Blues. Lo riporta calciomercato.com.