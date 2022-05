Un messaggio sul maxischermo dello Stade de France, dove si giocherà la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid: “Inizio posticipato a causa dell’arrivo in ritardo dei tifosi”. In realtà, le immagini girate dai cronisti all’esterno raccontano altro: ingressi bloccati, tentativi di sfondamento, qualcuno parla di lanci di lacrimogeni, tentativi di furto. Insomma, mentre dentro ci si prepara a giocare, all’esterno è il caos più completo. Inoltre, mentre in un primo momento il posticipo era stato fissato sui 15 minuti, in questo momento sembra essere ulteriormente slittato. Mentre i cronisti presenti raccontano quello che succede, i tifosi, gli addetti ai lavori, e gli appassionati commentano sui social e puntano il dito contro l’organizzazione dell’Uefa e di Ceferin.



