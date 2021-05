5









Rabbia, tanta. Da ambo le parti. Sì, perché la direzione di Calvarese nell'ultimo Juve-Inter ha lasciato tutti perplessi. E mentre la rabbia ha preso nella narrazione comune la via interista, parlando di torti a un senso solo, la verità sta nella confusione del direttore di gara, che tra errori e compensazione è andato nel pallone. Un caos con strascico, che come sempre è il pane di chi non ha vinto, pur avendo già ottenuto lo scudetto (che dovrebbe dopo 9 anni di vittorie juventine). Brozovic si è scatenato con un “Sempre forza Inter! Partita scandalosa!”, a cui ha aggiunto l’emoji di un pagliaccio. E Perisic gli ha fatto eco: “Sempre forza Inter. Contro tutto e tutti”. Ma non solo.



POSIZIONE INTER - Da Sky emerge la posizione dell'Inter, che non ha gradito l'arbitraggio di Calvarese contro la Juventus: "Menomale che non ci giocavamo nulla", questo il pensiero nerazzurro. Il ko ha rovinato il sabato dell'Inter, dai giocatori allo staff tecnico passando per la dirigenza. E il Corriere dello Sport ha aggiunto: "Conte non ha parlato neppure tramite i social, ma anche i dirigenti hanno evitato di prendere posizione. Però qualcuno ha tirato un sospiro di sollievo visto che certi episodi sono arrivati a campionato già deciso. La rabbia per una sconfitta che avrebbe potuto essere evitata era comunque evidente un po' in tutti".



LA POSIZIONE JUVE - Dalle colonne de La Stampa emerge anche la posizione della Juventus. Le polemiche sono viste con grande stupore dal club bianconero, che non commenta ufficialmente. Tra le mura della Continassa, però, c’è un po’ di sorpresa su come molte analisi si siano concentrate solo sul rigore, senza soffermarsi sull’altrettanto discutibile espulsione di Bentancur, che ha lasciato la Juve in 10 per quasi tutto il secondo tempo.