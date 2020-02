Nell'ansia generale, ecco l'ansia... particolare. Il caso Coronavirus potrebbe cambiare Juve-Inter: c'è infatti il rischio che la gara si possa giocare a porte chiuse o in campo neutro (leggi le ultime notizie qui) , e in tanti non sono d'accordo. Non solo per una questione di spettacolo, bensì per il fattore portafogli:L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha allora avviato un procedimento verso la Juventus e altre otto società. Il rischio - forte - è della doppia beffa per tutti. Come ricorda la Gazzetta, in caso di porte chiuse resterebbe da capire quanti tifosi dell'Inter deciderebbero di andare comunque a Torino...