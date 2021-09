La multa, il nome su tutti i giornali e poi il chiarimento: "Nel bagno comprato da Bernardeschi trovati 11 lavoratori in nero". Questo il titolo comparso ovunque, insieme alla sanzione da oltre 40 mila euro. Ma l'edizione di Firenze de La Repubblica ha intervistato il papà di Bernardeschi, Alberto, che ha spiegato: "Non l’ho ancora sentito, è in ritiro con la nazionale. Immagino sia amareggiato per questa storia in cui non ha proprio nulla a che fare. Della gestione del bagno l’attaccante non si occupa lui. L’ha dato in affitto a questa società di Roma, c’è un contratto e tutto quanto… Vedere il suo nome associato al lavoro in nero ci ha fatto stare male".

Ieri era arrivato anche il chiarimento della struttura: qui