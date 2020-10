Contestato, ai ferri corti con Messi e Piquè, e sfiduciato... ma non ancora! Il presidente del Barcellona Josep Bartomeu andrà incontro al referendum sulla sua sfiducia, restando alle redini fino all'ultimo e sperando di tirare per le lunghe tale referendum grazie alle difficoltà da Covid-19. Questo emerge dalla conferenza stampa tenuta oggi, nella quale ha affermato: "Per quanto riguarda il voto di sfiducia, si attende una risposta della Generalitat per sapere se la situazione sanitaria è mantenuta per poter votare l'1 e il 2 novembre. Abbiamo sempre voluto un voto decentrato, in varie sedi in modo che il maggior numero di membri possibile votasse, per questo abbiamo chiesto altri 15 giorni, ma giovedì scorso ci è stato detto che sarebbe stato il 1 e il 2 novembre. Non abbiamo tempo e se il voto è centralizzato al Camp Nou l'1 e il 2 novembre, dovrà essere fatto con un protocollo sanitario adeguato. Massimo rispetto per i 20.000 soci che hanno firmato questo voto di sfiducia. Non abbiamo mai voluto paralizzare nulla, ci siamo solo accorti di un fatto che poteva essere irregolare. Possiamo essere contenti di come tutto si è sviluppato".

NIENTE DIMISSIONI - Insomma, Bartomeu sperava di poter rinviare il referendum ma il governo catalano ha detto no: "Finché non avremo la risposta della Generalitat, non prenderemo decisioni". Nel frattempo, la sua squadra affronterà mercoledì la Juventus a Torino nella seconda giornata di Champions League.

QUESTA ERA LA SITUAZIONE OGGI