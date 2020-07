38









Si era infilato tra le "maglie" dello staff e dell'Atalanta tutta, solo per avere una foto con Gasperini. Anzi, per incitarlo, per dirgli di battere la Juventus. Il tutto, corredato da un "Forza Napoli" che per chi tifa certe squadre diventa quasi un saluto doveroso, una sorta di atto di fede. Ecco, peccato che sia andato tutto storto. L'ACCADUTO - No, non è andata per nulla bene al tifoso partenopeo. Che non solo si è beccato la sgridata di Gasperini (gli urla: 'No, vai via... pedala coglione!), ma anche i rimproveri coloriti di una parte dello staff della squadra bergamasca. In particolare, un collaboratore del tecnico nerazzurro gli urla proprio "Terrone di m...".Da quanto emerso solo successivamente, il supporter napoletano aveva attaccato Gasp e la sua Atalanta: 'Cosa fate a Torino? Vi scansate?', le parole tendenziose che hanno scatenato l'ira dell'allenatore.