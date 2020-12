Regna il caos in casa Atalanta, prossima avversaria della Juventus. A tenere banco èche con l'ultima storia di ieri sul suo profilo Instagram ha alimentato discussioni e polemiche. I rapporti con Gasperini sono ai minimi, ad analizzare la situazione è stato Roberto Belinghieri dell'Eco di Bergamo a Sky Sport: ", perché ha sbagliato le tempistiche per mandare quel messaggio ai tifosi. Fino a prima che facesse quella storia, la gente di Bergamo era guardinga sulla vicenda perché sono circolate tante versioni. Poi l'argentino ha cercato di portarsi i tifosi dalla sua parte ma ha ottenuto l'opposto facendo un grande autogol, come se si bruciasse un albero di Natale il 25 dicembre. Ora sarà difficile riproporlo in campo".