L'incidente in auto la scorsa notte ha acceso i riflettori sulla sua vita privata di Arthur Melo, che lunedì arriverà a Torino per i primi allenamenti con la Juventus. A svelare un retroscena legato a un episodio dell'inverno scorso è La Gazzetta dello Sport, che racconta: "In Spagna si è tornato a parlare di una vita privata fin troppo movimentata. Quest’inverno, ad esempio, fu avvistato in zona Andorra sulle piste di snowboard, sport proibito per i calciatori, mentre stava recuperando dalla pubalgia. Risultato? Un discreto caos e una convocazione saltata, anche se l’entourage smentì con forza la sciata".