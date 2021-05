1









La Procura delle Figc sta portando a termine le indagini su un caso che riguarda diversi arbitri tra Serie A e B. Si parla di alterazioni nei rimborsi spese. Un'inchiesta promossa dalla stessa Associazione Italiana Arbitri, nell'ambito di un'operazione di trasparenza voluta dal nuovo presidente Trentalange. Intanto che gli iter vanno avanti, tre arbitri e quattro assistenti - come comunica la stessa Aia e come specifica nel dettaglio l'Ansa - sono stati sospesi in via cautelativa: i direttori di gara sono Fabrizio Pasqua, Ivan Robilotta e Federico La Penna. Quest'ultimo fu peraltro protagonista di un discusso arbitraggio in Fiorentina-Juventus 0-3 nel turno di campionato pre-natalizio.