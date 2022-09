"Ambra non va via da casa mia!". A Silvia Slitti, organizzatrice di eventi e moglie dell’ex bomber Giampaolo Pazzini si è esposta così su Instagram, parlando di Ambra Angiolini, attrice ed ex compagna di Allegri. Alla coppia, Slitti nel 2021 aveva affittato la sua casa di Milano: un contratto di dieci mesi, scaduto nel giugno di quest’anno., ma Ambra non se n’è mai andata dalla sua casa, tanto che «io devo stare in hotel e lei a casa mia, assurdo», dice Slitti. Che prosegue: "Ho cercato in ogni modo possibile di trovare un dialogo per riavere qualcosa che è mio. Il problema è che la legge tutela più chi ha sbagliato che chi è nel giusto. Sono dispiaciuta, amareggiata e triste perché le persone interessate sanno che avrei voluto risolverla in maniera diversa. Ho dato tutta la mia disponibilità, gentilezza ed empatia".