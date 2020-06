Secondo una recente ricerca pubblicata da La Stampa, sono dieci i club che non contemplano la restituzione di un euro agli abbonati dei rispettivi stadi a prescindere da ciò che accadrà nelle prossime settimane: Juve, Inter, Roma, Atalanta, Samp, Genoa, Brescia, Lecce, Spal e Udinese. Anche se le partite verranno giocate a porte chiuse per causa di forza maggiore queste società non sembrano intenzionate a rimborsare i propri abbonati. Agnelli intanto si è auspicato che il Governo possa riaprire i cancelli degli stadi, almeno parzialmente, a partire da luglio.