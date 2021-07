Caos totale a Wembley, a poco più di un'ora di distanza dal fischio iniziale di, finale di. Infatti, un nutrito gruppo di tifosi inglesi, senza biglietto, è riuscito a sfondare il primo perimetro di sicurezza che divide l'antistadio dall'entrata nell'impianto. I video, girati dai giornalisti sul luogo, mostrano le scene dei tifosi che corrono verso il campo, con gli steward che rincorrono e cercano di fermarli. In questo momento, un parte si starebbe dirigendo verso l'ultimo cordone prima dell'entrata nello stadio, mentre fuori la polizia avrebbe ristabilito il perimetro di sicurezza.COMUNICATO UEFA - "I tifosi hanno saltato le barriere ma non c'è stato accesso allo stadio. Nessuna preoccupazione che entrerà in vigore un protocollo in cui lo stadio verrà chiuso. Non c'è alcun timore che questa finale non vada avanti"