Ha dell'incredibile quanto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì 1° novembre a Torino, quando la Polizia Municipale è stata chiamata per un incidente in corso Vittorio Emanuele II, ma si è trovata davanti un tamponamento insolito. Sulla scena c'era una Fiat Punto, danneggiata e priva di entrambe le ruote anteriori. Il motivo? Il conducente, in evidente stato d’ebbrezza e ovviamente positivo all’alcol test, aveva poco prima avuto un altro incidente in corso Orbassano, rimettendosi poi alla guida. Così non ha potuto evitare il secondo incidente.