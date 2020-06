6









Sei-sette partite. Alex Sandro non tornerà in campo prima dell’11 luglio, contro l'Atalanta, ma potrebbe anche ritardare fino al 15, contro il Sassuolo. L'infortunio al legamento collaterale, infatti, pone Maurizio Sarri nella condizione di rivedere scelte e gerarchie e trovare un proprietario per quella fascia che è sempre stata sua, senza dubbi e concorrenza. Soluzioni casalinghe, naturalmente, per ovviare al problema, in attesa di un sostituto adeguato dal mercato.



TRE IDEE - Sarri dovrà scegliere uno fra Mattia De Sciglio e Danilo per sostituirlo, essendo entrambi duttili, pur con qualche infortunio di troppo e dei mezzi inferiori rispetto al brasiliano. Per loro l'occasione di giocarsi le proprie carte e ritagliarsi un ruolo speciale, anche per far ricredere quei tifosi che non apprezzano le caratteristiche dell'ex Milan e che hanno bersagliato Danilo dopo il rigore sbagliato in Coppa Italia. In particolare De Sciglio sembrava il terzino perfetto per sviluppare il gioco di Sarri, che lo elogiava e schierava spesso, fino agli infortuni. Poi il rientro, il mercato, il Covid e di nuovo il mercato, stavolta con vista Barcellona. Ecco la chance di conquistare tutti, magari facendosi rimpiangere un poco in bianconero prima di un accordo che possa portarlo in blaugrana insieme a Pjanic. Ma c'è una terza idea: Pietro Beruatto, giovane che gioca nell’Under 23 e che spessissimo Sarri ha aggregato alla prima squadra, dalle tournée agli allenamenti.



SVOLTA DAL MERCATO - Ecco, però, la svolta dal mercato, per il futuro naturalmente. La Juve vuole un affidabile vice Alex Sandro, in grado di essere anche titolare in sua assenza. Ecco perché proseguono i contatti per Emerson Palmieri, l’italo-brasiliano piace al club e a Maurizio Sarri, che già lo ha avuto al Chelsea. L’Europeo 2021 lo spinge lontano da Londra, da Stamford Bridge e da quel Frank Lampard che oggi potrebbe metterlo ancora in panchina. Lui, intanto, ha dichiarato: "Da Sarri ho imparato tanto. Si arrabbiava molto, però ha dimostrato di essere un allenatore fantastico". La Juventus si guarda intorno e rimane molto interessata, anche se dovrà decidere se Luca Pellegrini possa essere pronto al grande salto...