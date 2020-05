Questo è successo a #NonelArena

ieri.



Quasi due minuti di insulti da parte di Sallusti rivolti a @DAVIDPARENZO.



La cosa peggiore, però, è che #Sallusti abbia detto: "sei un fascista cretino, perché ESISTONO ANCHE FASCISTI INTELLIGENTI".



Vanno bene gli insulti, ma le bugie no. pic.twitter.com/97ba84LGzU — Federico Scanzi (@ScanziFederico) May 18, 2020

Come sempre è uno dei programmi più seguiti della domenica. "Non è l'area", il programma tv condotto dallo juventino Massimo Giletti che ha incalzato ​Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri presente in studio: "Oggi l'Austria ha detto che non apre le frontiere - ha detto Giletti -, allora lei è Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e deve andare in Austria e dire 'voi che cazzo fate!'. Questo è l'atteggiamento, non è accettabile".Aria da tutti contro tutti, come spesso capita. Un nuovo scontro verbale c'è stato anche tra i giornalisti David Parenzo ed Alessandro Sallusti con il primo che ha accusato in più occasioni il direttore de Il Giornale di aver sostenuto in passato che "Ruby" fosse effettivamente la nipote di Mubarak.