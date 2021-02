Indagini in corso a Napoli sulla commissione che sta lavorando alla proposta di costruire una statua di Maradona. Come riporta gazzetta.it, nel mirino della Digos della città campana ci sarebbe proprio un componente della commissione, appartenente ad uno dei gruppi ultras del Napoli con precedenti penali legati legati a reati da stadio. In merito alla sua presenza nella commissione, gli inquirenti hanno interrogato gli assessori Ciro Borriello, delega allo sport per il comune di Napoli, e De Majo, delega a cultura e turismo, come persone informate sui fatti.