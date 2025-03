Canzi verso Juventus Women-Fiorentina: 'Ora c'è serenità. L'infortunio di Bonansea...'

Getty Images

Le parole di Canzi verso Juventus Women-Fiorentina

ha parlato al sito ufficiale del club bianconero in vista della sfida tra, valida per la Poule Scudetto, facendo chiarezza anche sulle condizioni didopo l'infortunio di cui nelle scorse ore è arrivata l'esatta diagnosi – "Ci aspettavamo, domenica, un Milan che giocasse a mente sgombra, e così è stato. Noi siamo stati “poco Juve” nel primo tempo, sia in fase di possesso che di non possesso, ed è su questo che ci siamo soffermati anche questa settimana nel lavoro in campo. Va detto che nella ripresa si è vista un’altra squadra, dopo il 2-1 per noi abbiamo corso pochi pericoli, e abbiamo subìto un goal proprio alla fine, a dire il vero anche un po’ sfortunato: peccato solo essere tornati da Milano con due punti meno di quello che ci aspettavamo per come si era messa la partita".

– "C’è serenità, anche perché nelle due ultime partite di campionato abbiamo guadagnato un punto sulle dirette avversarie: abbiamo preparato bene la partita di sabato, con grandissimo rispetto verso la Fiorentina, che abbiamo già affrontato più volte in stagione, perché sappiamo bene il loro valore. Ci conosciamo, vicendevolmente: loro sono una squadra camaleontica, in quattro precedenti con noi hanno cambiato tre sistemi di gioco, quindi ci aspettiamo che possano riservare sorprese".– "Siamo molto contenti del rientro di Cecilia Salvai: è importante che sia tornata in gruppo, e che questa settimana sia stata la prima in cui è si è allenata con la squadra con continuità, dopo un lungo infortunio. Adesso il suo obiettivo è riacquisire la condizione atletica giusta per tornare a giocare. Ci dispiace invece per Bonansea, lavoriamo tutti insieme affinché rientri per il finale di stagione, anche perché ha saputo fare goal pesanti, e soprattutto lei ci ha dato una grande mano in momenti in cui la squadra attraversava qualche difficoltà".