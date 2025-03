Canzi verso Juventus Women-Fiorentina: 'Il match più importante'

Getty Images

Le parole di Canzi verso Juventus Women-Fiorentina

Dal sito ufficiale della, le parole del tecnico delle Womenalla vigilia della semifinale di ritorno dicontro la(la sfida è in programma alle 18.00 a Biella, dove si ripartirà dal 3-2 dell'andata a favore delle bianconere).Massimiliano Canzi ha presentato così la sfida contro le toscane, soffermandosi anche sul successo contro la Roma nella gara di esordio della Poule Scudetto e sull'ottimo momento di forma di Cristiana Girelli che è attualmente la marcatrice con più reti all'attivo in questa stagione nei cinque più importanti campionati europei, al pari di Payor del Barcellona.

"Per noi è il match dell'anno perchè, se in campionato mancano ancora sette gare e c'è ancora un piccolo margine di errore, questo è il ritorno di un turno a eliminazione diretta e non possiamo permetterci di fallire. Il nostro orizzonte è a domani (giovedì 6 marzo). Ci aspettiamo una partita nella quale la Fiorentina si giocherà il tutto per tutto perchè questo doppio confronto si gioca su 180 minuti ed è soltanto finito il primo tempo. Inevitabilmente le nostre avversarie dovranno cercare di ribaltare la situazione, quindi mi aspetto che si giocheranno tutto in questi novanta minuti, anche perchè in campionato sono abbastanza distanti dalla vetta, di conseguenza questa semifinale per loro diventa un obiettivo ancora più importante".