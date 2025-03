Canzi alla vigilia di Juventus Women-Roma: 'Ci aspetta un match difficile che si giocherà sui dettagli. Felice per i rinnovi di Cascarino e Rosucci'

Getty Images

, allenatore della, ha parlato alla vigilia del match contro la Roma, in programma domenica 2 marzo alle ore 15:30 al "Pozzo-La Marmora" di Biella, valevole per la prima giornate della Poule Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni:LA POULE SCUDETTO - "Dobbiamo essere contenti di ciò che abbiamo fatto da inizio stagione, del nostro percorso fino a questo momento, ma dobbiamo anche essere consci del fatto che non è assolutamente sufficiente perchè adesso arriva il momento in cui le gare diventano più importanti e i punti più pesanti. La condizione fisica e l'attenzione faranno la differenza in questa Poule Scudetto. Chi starà meglio a livello fisico avrà più possibilità di vincere le partite e per quanto riguarda l'attenzione, quest'ultima sarà fondamentale perchè il peso specifico di ogni singola gara sarà inevitabilmente più alto. Le ragazze sono rientrate con grande entusiasmo e voglia di iniziare questa nuova fase del campionato".

LA ROMA - "Ci aspettiamo un match difficile, come è sempre stato contro la Roma. In questa stagione è stato così sia all'andata all'Allianz Stadium che al ritorno a casa loro. La sfida in trasferta è l'ultima che abbiamo disputato in ordine temporale ed è stata una gara in cui sicuramente hanno giocato meglio di noi. Ci aspettiamo un match che si giocherà sui dettagli, dall'inizio alla fine, e sarà molto fisico. Dovremo giocare una partita da Juventus".I RINNOVI - "Non posso che essere felicissimo per entrambi i rinnovi, di Cascarino e Rosucci. Estelle, fino al momento in cui si è infortunata, era la giocatrice con più minuti in campo e credo che la mia fiducia sotto questo aspetto fosse evidente. È stata, forse, anche una delle ragazze che si è adattata meglio al mio stle di gioco e penso, quindi, che sia un buon investimento per il futuro. Venendo a Martina, lei si è guadagnata sul campo questo rinnovo perchè quando sono arrivato avevamo dubbi, lei compresa, sul fatto che potesse ritornare al 100% essendo ferma da un anno e mezzo. Lei, però, ha dimostrato grande forza e grazie alle sue ottime prestazioni si è gudagnata questo rinnovo, che è meritato. Tutti i minuti che ha avuto a disposizione li ha avuti per quello che poteva dare fisicamente in quel determinato momento: anche quando è stata chiamata in causa nei minuti finali è accaduto quando il punteggio era in bilico. È una giocatrice importantissima per il gruppo, anche fuori dal campo, ma il rinnovo se lo è guadagnato come calciatrice. Questo non è un rinnovo per quello che Martina ha dato a questo Club, ma per quello che sta dando e per quello che avrà ancora da dare sul campo"