“C’è stato un raduno di 64 ragazze a Coverciano, avevo credo 15 anni. Il tecnico era Enrico Sbardella. La prima volta che ho visto Caruso è stato questo evento. Io non avevo mai fatto un raduno della nazionale e nemmeno Benny. Arrivate a Coverciano eravamo imbarazzatissime perché non conoscevamo nessuno. Mi ricordo che avevamo visto Caru che parlava con Santoro e altre ragazze. La prima impressione era che fosse davvero antipatica. Non mi ricordo poi bene come siamo diventate amiche, penso che sia partito da Benny che aveva giocato in squadra con lei. Quando poi siamo arrivate a Torino abbiamo vissuto un anno a convitto insieme e un anno in casa. Il primo anno in convitto addirittura vivevamo nella stessa camera”.