Il nuovo idolo degli anti juventini? Il PM Raffaele Cantone, che ha lavorato alle indagini sull'esame farsa di Luis Suarez presso l'università per Stranieri di Perugia. Ecco, almeno su Twitter s'è fatto bandiera e promotore della verità che ha mille colori e non il bianco e il nero. Un esempio? Paolo Ziliani, che ha esaltato il magistrato: "Per i difensori della Juventus a tutti i costi (anche dopo il comunicato della Procura di Perugia): non ho mai parlato di insabbiamento dell'inchiesta di Cantone, ma di silenzio e immobilismo di FJGC e Procura sportiva. Che adesso però un colpo dovranno pur batterlo...".



